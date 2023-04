DIRECT VIDÉO - Tour de Bretagne 2023 : suivez la sixième étape entre Châteaubriant et Plancoët à partir de 15h

Ce dimanche 30 avril, se déroule l'étape reine de cette 56e édition du Tour de Bretagne. Au programme de cette sixième et avant-dernière étape : 210 kilomètres, soit la plus longue distance de la course cycliste cette année. Le peloton quitte Châteaubriant, dans le nord de la Loire-Atlantique, à 11h50 (départ réel).

Après le 40e kilomètre, les coureurs vont devoir puiser dans leurs ressources pour affronter une succession de côtes et de faux plats. La terrible Vallée Verte et le circuit final de Plancoët, classé difficile, pourraient créer des écarts significatifs. Les premiers coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée vers 16h45.

Le parcours de la 6e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Le profil de la course

Le profil de la 6e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Les horaires détaillés de la sixième étape

