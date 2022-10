DIRECT VIDEO - Tour de France 2023 : suivez la présentation des parcours hommes et femmes

Suivez la présentation officielle des parcours hommes et femmes du Tour de France 2023

A quoi ressemblera le tracé du Tour de France 2023 ? Si les rumeurs vont bon train ces derniers jours, Christian Prudhomme lève le voile ce jeudi à partir de 11h30. On connaîtra enfin les tracés des 21 étapes qui se tiendront du 1er au 23 juillet prochain. Du côté des hommes, la seule certitude est celle du Grand Départ depuis Bilbao au Pays Basque espagnol et l'arrivée traditionnellement sur les Champs-Elysées à Paris. Quelles seront les régions visitées, quelles difficultés attendent les coureurs dans les Alpes et les Pyrénées ? Le parcours 2023 du Tour de France femmes sera également dévoilé.

Suivez la présentation en direct vidéo :

