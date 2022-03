Tour de Normandie 2022 : suivez la 7e et dernière étape entre Ducey et Caen

La 7e et dernière étape du Tour de Normandie 2022 a lieu ce dimanche. Le départ est donné à Ducey (Manche). Au programme : 142 km avec une arrivée finale à Caen (Calvados) pour connaître le vainqueur et le classement de cette 40e édition. Comme chaque jour, la course est à vivre en direct vidéo !