DIRECT VIDÉO - Tour de Normandie femmes : suivez la 2e étape entre La Haye et Flamanville

Après sa victoire lors de la première étape du Tour de Normandie femmes dans l'Orne, la Normande Gladys Verhulst a le Maillot rose lors de la 2e étape dans la Manche ce samedi entre La Haye et Flamanville. Départ à 13h30 et course à vivre en direct vidéo.