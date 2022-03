Dopage : peine alourdie en appel pour la cycliste indrienne Marion Sicot

La sanction est tombée à la mi-journée pour la cycliste d'origine orléanaise et installée dans l'Indre, Marion Sicot. Déjà condamnée à deux ans de suspension pour s'être injectée de l'EPO en 2019, la peine a été alourdie par le Conseil d'Etat. La jeune femme est suspendue de compétition deux ans de plus, soit jusqu'en mars 2024.

Contrôlée positive à l'EPO lors des championnats de France en juin 2019, elle avait reconnue s'être volontairement dopée pour tenter de reconquérir la confiance de son coach avait-elle expliqué à l'époque. Elle avait alors dit que Marc Bracke, qui l'entrainait à cette période, l'avait mise à l'écart car elle refusait de continuer de lui envoyer des photos d'elle en sous-vêtements.

Elle a déposé plainte contre lui pour harcèlement sexuel auprès du parquet de Montargis dans le Loiret.

L'AFLD déjuge sa propre commission

Au regard de cette situation, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage avait allégé à deux ans contre quatre, la suspension prévue d'ordinaire pour une injection volontaire. Décision remise en cause donc par l'AFLD qui déjuge sa propre commission et avait fait appel auprès du Conseil d'Etat, obtenant donc gain de cause. Au sujet de l'affaire de harcèlement sexuel dont se dit victime Marion Sicot, l'AFLD estime que ces "circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne pouvaient cependant pas justifier la prise d'EPO".

C'est cependant un énorme coup dur pour la cycliste revenue à la compétition l'été dernier et qui avait décidé d'entamer un parcours en forme de rédemption s'engageant dans la lutte contre le dopage et publiant un livre-témoignage sur son parcours. Un ouvrage dans lequel elle dénonçait le harcèlement dont elle se dit victime. La cycliste avait par ailleurs repris le sport en triathlon (licenciée à Châteauroux) et dans des épreuves cyclistes d'endurance. Elle avait d'ailleurs battu le record du monde de dénivelé positif en 24 heures à l'Alpe d'Huez en septembre dernier.

Coup de massue

Marion Sicot se dit plus qu'abattue : "Je ne sais pas quoi vous dire que je me demande s'il y a une justice" nous a-t-elle confié. "j'ai vraiment joué la transparence totale avec l'Agence française de lutte antidopage et au final, je paie le même prix. qu'une personne qui ne dit rien. Surtout que mon affaire est quand même particulière. "La jeune femme ne sait même pas encore exactement jusqu'à quand court sa suspension et surtout ne sait pas encore à l'heure qu'il est si elle retrouvera le sport de haut niveau " Je ne sais pas encore, c'est beaucoup d'effort. Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant je digère"