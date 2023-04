Dorian Godon d’AG2R Citroën remporte la Flèche Brabançonne

AG2R Citroën ne pouvait pas espérer mieux pour débuter les classiques ardennaises. Ce mercredi Dorian Godon s’impose sur la Flèche Branbançonne en Belgique. Benoît Cosnefroy finit troisième. Après une campagne flandrienne décevante ça fait du bien à l’équipe cycliste savoyarde de voir deux de ses coureurs monter sur le podium.

C’est la plus belle victoire de sa carrière pour Dorian Godon. Le puncheur d’AG2R Citroën rajoute son nom au palmarès de cette course remportée notamment par Julian Alaphilippe et Mathieu Van der Poel, pour ne citer que ces champions récents. "C’est une course que j’affectionne depuis plusieurs années, qui se déclenche très tôt. Ça fait plaisir de concrétiser pour l’équipe et pour moi", a réagi à l’arrivée Dorian Godon.

Benoît Cosnefroy de nouveau sur le podium

Cette Flèche Brabançonne est une course qui réussit bien à Benoît Cosnefroy. Le coureur d’AG2R finit troisième ce mercredi. L’an dernier il avait terminé sur la deuxième marche du podium et la troisième en 2020. Il lance ainsi parfaitement bien sa campagne de classiques ardennaises. La formation savoyarde sera dimanche au départ de l’Amstel Gold Race, aux Pays-Bas.