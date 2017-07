Doubs : une jeune championne sur la route du Tour du France

Le Tour de France, c'est avec les hommes, mais aussi un peu avec les femmes. Aujourd'hui, il y a la Course by le Tour de France, la seule étape féminine de la Grande boucle. Et sur la ligne de départ, il y aura Juliette Labous. A 18 ans, la jeune franc-comtoise roule déjà chez les pros.

Elle a 18 ans, et elle roule déjà chez les pros. Juliette Labous, originaire de Roche-lez-Beaupré a signé en janvier 2017 chez l'équipe Sunweb, et vient de prolonger son contrat. C'est l'équipe de Warren Barguil, actuel détenteur du maillot à pois sur le Tour de France, et vainqueur de l'étape du vendredi 14 juillet. Aujourd'hui, Juliette Labous va pouvoir rouler sur les mêmes routes que lui. Elle prend le départ de La Course by Le Tour de France, la seule étape à laquelle les femmes peuvent participer. Et pas n'importe laquelle : les femmes s'élancent de Briançon pour presque 68 km, et l'ascension du col d'Izoard.

Un départ de Briançon, et presque 68 km plus tard, un finish en eau du col d'Izoard. C'est ce qui attend Juliette Labous. - A.S.O.

C'est la première fois que la jeune femme s'attaque à ce col mythique : "Les Alpes, c'est vrai que ça fait rêver ... Il y a un peu d'appréhension parce que l'Izoard, c'est un grand col très connu et que c'est réputé pour être difficile" explique la championne franc-comtoise. Comme elle n'a jamais fait de course de montagne dans la catégorie élite, elle n'a pas d'objectif précis : "Je vais donner tout ce que je peux, et voir jusqu'où je peux aller."

Un palmarès impressionnant

Pour l'instant, le rôle de Juliette Labous, c'est d'aider ses co-équipiers. Pour mener une grande échappée, il faut attendre encore un peu : " Si on ne respecte pas le plan, ça peut vraiment tout gâcher pour l'équipe, c'est très collectif. Cette année, je suis plus en coureur équipière et c'est normal, parce qu'il faut déjà se développer, savoir ce que font les équipières, pour à long terme devenir leader et un jour gagner une course. C'est pas pour tout de suite, mais d'ici 3 ou 4 ans peut-être."

Les murs de la chambre de Juliette Labous disparaissent sous les dossards, les médailles et les maillots de l'équipe de France. © Radio France - Noémie Philippot

Vu son palmarès dans la catégorie Juniors (de 17 à 18 ans), c'est vrai qu'on peut facilement imaginer que la Franc-Comtoise ira loin. En 2016, elle est sacrée championne de France sur la course en ligne et sur le contre-la-montre. Aux championnats d'Europe, elle est montée sur la 3ème marche du podium du contre-la-montre. Même résultat aux championnats du monde. Et en hiver, elle a fini 2ème des championnats de France de cyclo-cross.

Grâce à ces résultats impressionnants, elle est repérée par l'équipe hollandaise Sunweb. C'est comme ça qu'elle a poussé la porte du monde du cyclisme professionnel en janvier 2017 : "C'est un grand pallier, il fallait franchir le cap après les Juniors mais j'étais bien accompagnée par mon équipe et mon entourage, donc ça s'est super bien passé. J'étais très fier, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts depuis toute petite. C'est un peu le rêve de tout cycliste de devenir professionnel." Pour sa première année chez les pros, Juliette Labous a marqué le coup : le 9 juillet dernier, elle a remporté sa première victoire internationale sur la dernière étape d'une course de quatre jours en République Tchèque.

Après La Course by Le Tour de France, la championne partira pour le Danemark et les championnats d'Europe dans la catégorie Espoirs (de 19 à 22 ans). Objectif : le podium sur la course en ligne et/ou dans le contre-la-montre.