Douze adolescents abbevillois vont tenter l'ascension du Mont Ventoux !

C'est une initiative unique en France. Abbeville et la communauté de communes de la baie de Somme organisent, depuis 2005, le tour de France des jeunes. Douze adolescents ont été sélectionnés pour traverser la France, à vélo, et gravir même ses plus beaux sommets : le Mont Ventoux.

Ils ont tous mis leur tenue de cycliste lors de la présentation de l'équipe du tour de France des jeunes 2022, ce vendredi 15 juillet, à Abbeville. Douze jeunes de 14 à 17 ans surmotivés pour parcourir la France à vélo et s'offrir un voyage, une aventure humaine unique à l'Est. Au programme, entre autres : Morbier, Annecy, la montée de l'Alpe d'Huez jusqu'au point final, l'ascension du Mont Ventoux. Top départ ce lundi, place Max Lejeune à Abbeville pour quinze jours de périple.

Ils ont tous voulu se tester, voir de quoi ils sont capables. "On peut monter l'Alpe d'Huez ensemble. Je pense qu'on est capable", confie Benjamin, 16 ans. "C'est de la montagne quoi. Ce sera dur mais j'ai hâte", poursuit Malik, 14 ans. "J'avais envie de me tester, de voir jusqu'où je peux aller", nous dit encore Théo, 14 ans également.

🚴 Réécoutez le reportage France Bleu Picardie avec l'équipe du tour de France des jeunes 2022

Tout au long du parcours, il faudra "s'entraider, se dire que si on n'y arrive pas, quelqu'un sera là pour nous dire qu'on est capable de le faire", espère Célia, 16 ans. Au fil de l'eau, un véritable groupe s'est crée depuis la sélection de ces douze jeunes au printemps. "On a tous a peu près le même âge. On a tissé des liens pour se pousser collectivement et aller le plus loin possible. Et aussi découvrir de nouveaux paysages", explique Lilou, 16 ans, motivée par l'expérience passée de sa grande sœur qui a déjà fait le tour de France des jeunes il y a quelques années.

Les vélos ont été fournis par l'entreprise abbevilloise Vélos 80, partenaire historique du tour de France des jeunes. © Radio France - Bastien Thomas

Inculquer des valeurs aux jeunes

Ces quinze jours à vélo ne seront pas seulement deux semaines d'efforts. Il y aura aussi des instants de plaisirs, des randonnées en pleine nature, visite de la ville d'Annecy, découvertes gastronomiques et bien d'autres activités. Mais c'est bien un voyage pédagogique pour apprendre aux jeunes l'autonomie et le dépassement de soi.

"C'est comme une fourmilière, chacun aura sa tâche" — Mathieu Puma, animateur et directeur de l'équipe du tour de France des jeunes 2022

"Ce sont vraiment les valeurs de ce tour", explique Mathieu Puma, animateur pour la communauté de communes de la baie de Somme et directeur de ce tour de France des jeunes 2022. Il va partir avec eux sur les routes de France. "Ils vont très vite prendre le rythme, dès la première étape, puisqu'après 80 kilomètres à vélos, il faudra monter le camp, faire les courses et commencer à ranger le matériel pour le lendemain", poursuit-il.

Éric Balédent, adjoint au maire d'Abbeville en charge de la jeunesse, a lancé le projet en 2005 pour, à l'origine, permettre à des jeunes de partir en vacances à la montagne. © Radio France - Bastien Thomas

"Tous les parents que j'ai pu rencontrer m'ont dit que leurs enfants avaient changé après", se félicite Éric Balédent, adjoint au maire d'Abbeville en charge de la jeunesse, à l'origine du projet en 2005. Au départ, l'idée était simplement d'amener des jeunes en vacances à la montagne mais il fallait faire le trajet en vélo. "Il vont devoir faire leurs lessives, gérer un budget et ils seront responsables de leurs vélos", explique encore l'élu abbevillois, "parce que c'est vrai que des fois, à quinze ans, on est encore un peu couvé par des parents surprotecteurs. Là, ils seront responsables d'eux-mêmes", termine Éric Balédent.

Il sera possible de suivre leur périple à travers l'Est de la France sur les réseaux sociaux. Des vidéos seront postées régulièrement durant quinze jours sur Facebook et Instagram. Le tour de France des jeunes 2022 partira donc ce lundi 25 juillet depuis la place Max Lejeune d'Abbeville pour un retour prévu le dimanche 7 août au soir à Abbeville Plage.