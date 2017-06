Les coureurs drômois Axel Domont et Pierre Latour participeront bien au Tour de France 2017

Les deux jeunes coureurs cyclistes ont été retenus ce mercredi dans l'équipe AG2R sur le Tour de France aux côtés de leur leader Romain Bardet. C'est une première pour tous les deux.

Deux coureurs de Drôme-Ardèche sur le Tour de France, cela n'était plus arrivé depuis 2004. A l'époque, il s'agissait du Drômois Sébastien Joly et de l'Ardéchois Christophe Edaleine. Cette fois, ce sont deux Drômois qui courent au sein de la même équipe AG2R. Tous les deux ont été retenus pour la première fois pour participer au Tour de France.

Devant leur public à Romans le 18 juillet

Le Romanais Pierre Latour âgé de 23 ans et le Valentinois Axel Domont âgé de 26 ans seront au service de leur leader Romain Bardet. Ce sera aussi l'occasion de briller devant leurs supporters lors de l'arrivée d'étape à Romans le 18 juillet prochain. Axel Domont le souligne : ""je suis fier de mon parcours et des gens qui m'ont aidé à atteindre ce niveau-là" et il fera "tout pour tenter de remporter une étape".