DRÔME : Valence attend le Tour de France et le Criterium du Dauphiné en 2018

La ville de Valence est en passe de signer un joli doublé pour 2018 car ce jeudi soir à Alixan , la communauté d'agglomération Valence-Romans a voté l'enveloppe financière pour accueillir les deux grandes épreuves , le Tour de France et le Criterium du Dauphiné.

Ce n'est pas encore tout à fait officiel mais les choses se précisent pour Valence qui s'apprête à recevoir le Tour de France , pour la 2 ème fois en 3 ans , avec une arrivée d'étape le 20 juillet. Quelques semaines plus tôt , c'est le Criterium du Dauphiné qui devrait s'installer à Valence avec pas moins de trois jours de course sur le territoire.Le Criterium qui n'a plus fait étape à Valence depuis 2009.Cette année là , le peloton avait effectué un contre la montre entre Bourg-les-Valence et Valence , avant de repartir le lendemain de la préfecture de la Drôme pour rejoindre le mont ventoux.

Hier soir à Alixan , la communauté d'agglomération Valence-Romans a voté l'enveloppe financière pour accueillir les deux épreuves , 276 mille euros ( 144 mille euros pour le Tour et 132 mille euros pour le Criterium )

Le parcours du Tour de France sera dévoilé officiellement mardi prochain à Paris par ASO.