Du beau monde pour la 3ème édition de la Mercan'Tour Classic ce mardi

Ils seront 110 de 16 équipes différentes à se bagarrer sur les pentes des cols du Mercantour pour aller chercher la victoire à l'arrivée à Valberg. Parmi les partants, le tenant du titre, le danois Jakob Fuglsang est bien présent, accompagné de son coéquipier chez Israel-Premier Tech, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome. Le champion olympique en titre Richard Carapaz est là aussi pour l'équipe EF-Education-EasyPost, et le sudafricain Louis Meintjes, 7ème du dernier Tour de France pour Intermarché-Circus-Wanty.

ⓘ Publicité

Du côté des français, Guillaume Martin (Cofidis), vainqueur de la première édition en 2022, tentera de reconquérir sa couronne. Il devra faire face à la concurrence de l'azuréen Clément Champoussin (Arkéa-Samsic)! Certains espoirs du cyclisme français seront aussi alignés comme Romain Grégoire et Lenny Martinez, tous les deux chez la Groupama-FDJ.

Pour ce qui est du parcours, les coureur devront parcourir 167,9 kilomètres entre Puget-Théniers et Valberg. 3 grandes ascensions se trouveront sur leur parcours, avec d'abord La Colmiane, puis le col de la Couillole et enfin l'ascension finale vers Valberg. Attention! Les routes empruntées par les coureurs seront fermées à la circulation pour permettre le passage de la course.

Les routes concernées :

- Tournefort – Pont de Clans : RM 26 fermée dès 11h25

- Pont de Clans – Tunnels Mescla / Reveston – Pont Durandy : RM 2205, RD / RM 6102 et RM 6202 fermées dès 11h30

- Pont Durandy – La Colmiane : RM 2565 fermée dès 13h10

- La Colmiane – Saint-Sauveur-sur-Tinée : RM 2565 et RM 2205 fermées dès 13h27

- Saint-Sauveur-sur-Tinée – Col de la Couillole : RM 30 fermée dès 13h32

Les sections concernées ne rouvriront qu'après le passage de tous les véhicules liés à la course et la voiture balai.

Vous pourrez suivre la fin de la course en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir de 14h.