Cyclisme - "Du jamais vu depuis une vingtaine d'années", l'alléchant plateau du Tour du Limousin 2021

Qui succédera à Luca Wackermann, vainqueur de l'édition 2020 du Tour du Limousin ? Pour cette 54e édition, 18 équipes, dont trois World Tour, seront alignées sur la ligne départ le mardi 17 août à Isle, en Haute-Vienne. 126 coureurs sont engagés dont plusieurs ont participé au dernier Tour de France. "Du jamais vu depuis une vingtaine d'années", reconnaît Claude Fayemendy, le président de Tour du Limousin Organisation.

Parmi les coureurs très attendus, Thibaut Pinot. Le Français a choisi le Tour du Limousin pour renouer avec la compétition. "Il a envie. A tel point qu'il a étudié les quatre étapes et Marc Madiot (ndlr : directeur sportif Groupama-FDJ) nous a annoncé qu'il avait une étape qui lui plaisait bien et qu'il se testerait sur cette étape", explique Claude Fayemendy. Sur ce Tour du Limousin 2021, il sera épaulé par son co-équipier Valentin Madouas, qui a fini 42e au classement général du Tour de France cette année.

Plusieurs participants du Tour de France

A l'image de Valentin Madouas, plusieurs coureurs du dernier Tour de France seront au départ mardi prochain du Tour du Limousin, et notamment ceux de l'équipe française "B&B Hotels". C'est la grosse écurie de cette édition avec dans ses rangs cinq participants à la grande boucle 2021 : Franck Bonnamour (22e du Tour de France), Quentin Pacher (35e du Tour de France), Pierre Rolland (51e du Tour de France), Cyril Gautier (81e du Tour de France) et Cyril Barthe (88e du Tour de France).

Parmi les grands noms du cyclisme français, Warren Barguil (Arkea-Samsic), Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) ou encore Alexandre Geniez (TotalEnergies) doivent eux aussi prendre le départ mardi prochain.

"C'est quelque chose de très rassurant. Ça fait voir que le Tour du Limousin est une belle épreuve", se réjouit le patron de la course, Claude Fayemendy,"on n'a pas fait une politique de surenchère financière avec les équipes et en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité. Le succès c'est aussi le sérieux de l'épreuve, proposer des circuits toujours attrayants, une sécurité maximum et l'accueil qui chez nous primordial pour que tout le monde se sente bien et fasse une belle course."

La présence des jeunes

Cette 54e édition sera aussi marquée par la présence des jeunes. "Le Tour du Limousin a toujours été un révélateur de jeunes, Benoît Cosnefroy ou précédemment Sonny Colbrelli", résume Claude Faymendy, "le Tour du Limousin est là pour alimenter le réseau des équipes au plus haut niveau". La preuve avec cette année la participation de l'équipe espagnole "Kern Pharma" qui affiche une moyenne d'âge d'à peine 22 ans. Dans son effectif de 20 coureurs, 19 ont moins de 24 ans.