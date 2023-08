"Du spectacle mais pas assez de spectateurs", la course cycliste Périgord Ladies n'attire pas encore la foule

Au terme des 114,4 kilomètres, elle lève les bras. Amber Kraak franchit ce samedi 18 août en premier la ligne d'arrivée de la Périgord Ladies. La coureuse cycliste néerlandaise porte son maillot jaune des professionnelles de la Jumbo-Visma, comme un symbole du développement de la course en Dordogne. Pour sa cinquième édition, trois équipes du World Tour, le plus haut niveau international, ont participé. Les coureuses sont au rendez-vous avec plusieurs échappées. Amber Kraak part seule à un petit peu plus d'un kilomètre de l'arrivée et plus personne ne peut la suivre.

Mais sur la ligne, les supporters sont surtout des membres de club de cyclistes, des passionnés qui font toutes les courses ou des familles de coureuses. Mélina, du club cycliste d'Angoulême, est venue avec sa fille de 7 ans, Louise. A l'arrivée des coureuses, la petite qui a un poster de Julian Alaphilippe dans sa chambre, applaudit. "Elles n'ont jamais eu l'occasion de voir des filles, ça mérite de se développer, d'être plus connu", estime la mère. Mais elle note que la logistique s'est améliorée. A quelques dizaines de mètres, de nombreuses voitures et bus des équipes sont garés sur le parking.

"Il faut aller les voir"

Sur le bord de la route, il y a aussi les irréductibles comme Maïté, originaire de Limoges. La retraitée suit toutes les courses depuis plus de trente ans. Mais la passionnée s'est fait une double fracture du fémur, justement en montant dans un bus d'une équipe cycliste. Appuyée sur ses béquilles, elle peine à rejoindre sa chaise pliante sous le parasol que son mari vient d'installer. "Moi je vais plutôt voir les garçons, confie Maïté, mais elles ont beaucoup de mérite, si je pouvais aller loin j'irai les voir tous les jours !".

La cloche retentit, il ne reste plus qu'un tour à parcourir. "Il y en a quatre dans l'échappée !", s'écrie David, accoudé à la barrière, à l'endroit exact où se situe la ligne blanche. A côté de lui, son fils Joris a une casquette rouge de l'équipe Arkéa sur la tête. Il y a quelques semaines, ils ont été voir le Tour de France Femmes à Montignac. C'est tout naturellement qu'ils reviennent donc voir les coureuses aujourd'hui. "Plus on viendra, plus le sport féminin s'améliorera. Y a du spectacle, mais s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a rien qui suit", estime David en regardant le peu de monde autour de lui.

Donner de la force

Quelques minutes plus tard, Amber Kraak franchit la ligne. La française Jade Wiel de la FDJ-Suez termine en deuxième position. La coureuse a réussi à se glisser dans toutes les échappées mais n'a pas pu suivre la néerlandaise. "Elle était plus forte", reconnaît-elle sur le podium.

Tout au long du parcours, les spectateurs lui ont quand même donné beaucoup de motivation. "Y avait du monde dans certains villages, peut être que c'était des mariages !, rigole-t-elle, mais j'entendais pas mal de "allez jade", on n'a pas envie de les décevoir donc on s'arrache".

Collectionner les bidons

Mais d'autres spectateurs viennent avec des idées bien précises en tête. Jules, 17 ans, a fait 174 kilomètres de route avec son père pour "récolter les bidons". Le jeune homme originaire de Charente-Maritime fait la collection depuis trois ans. Il a plus de 900 gourdes chez lui, la plupart dans sa chambre, de cyclistes masculins, féminins et même juniors. "On demande aux coureuses si c'est possible d'avoir leur bidon à l'arrivée, mais on reste courtois", explique-t-il.

Jules a récupéré une quinzaine de bidons sur la Périgord Ladies © Radio France - Gabin Grulet

Pendant le podium, Jules se glisse dans le parking pour croiser les coureuses près de leur bus. Quelques minutes plus tard, il revient avec une quinzaine de gourdes dans son sac à dos gris. Son père, collectionneur de capsules de champagne, fabrique régulièrement de nouvelles étagères pour les déposer. Mais Jules l'assure, il vient quand même surtout pour les coureuses. "Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des filles de la Jumbo-Visma", sourit celui qui a même dans sa chambre un maillot dédicacé de Jonas Vingegaard pendant le Tour de France 2023.

Jules a plus de 900 gourdes dans sa chambre © Radio France - Gabin Grulet

Quinze bidons et une victoire de son équipe favori, c'est une journée parfaite pour le jeune homme qui repart pour 174 kilomètres dans l'autre sens. La semaine prochaine, il se rendra sur le Tour du Limousin.