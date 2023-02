Dylan Van Baarle remporte le Omloop Nieuwsblad

Le Néerlandais a remporté la première course flandrienne de la saison, en Belgique. Il a levé les bras au terme de 207 kms de course, domptant les monts et les pavés.

Dylan Van Baarle © Maxppp - David Stockman L'équipe Jumbo frappe un grand coup dès la classique d'ouverture de la saison des courses flandriennes. Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix (qui a changé d'équipe cet hiver) a levé les bras à Ninove au terme d'une échappée solitaire, résistant notamment au retour d'un terrible quatuor composé du Français Christophe Laporte, du jeune Belge Arnaud De Lie, Tim Wellens et Matej Mohoric. Le Néerlandais a lâché le jeune Breton Mathis Le Berre dès le début du Mur de Grammont, avant-dernière difficulté de la journée. Van Baarle succède au palmarès à son coéquipier Wout Van Aert qui était absent de cette édition 2023. ⓘ Publicité Déception chez Soudal-Quickstep et F. Sénéchal A 10 kms de l'arrivée, ces 4 hommes pointaient à 10 secondes de Van Baarle qui a résisté malgré un vent de face soutenu jusqu'à l'arrivée. La journée a été compliquée pour le Nordiste Florian Sénéchal, victime d'un incident technique à 40 kms de l'arrivée. L'ascension du mur de Grammont a également été difficile, le champion de France a été lâché dès le début de la montée pavée et a passé la ligne d'arrivée près de 5 minutes après le vainqueur du jour. Il avait fini dans les 10 premiers lors des 3 dernières éditions. Il aura l'occasion de se rattraper ce dimanche avec la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Classement Dylan Van Baarle (Jumbo) Arnaud De Lie (Lotto) Christophe Laporte (Jumbo) Alexander Kristoff (UnoX Thomas Pidcock (Ineos)