ÉCOUTEZ - Les 23 grandes histoires du Tour de France

Gérard Holtz, le journaliste et commentateur sportif amoureux de la Grande Boucle, nous raconte 23 anecdotes croustillantes sur le Tour de France : la création du Tour, la caravane publicitaire, le premier maillot jaune, les héros et autres affaires de dopage...

Alors que le Tour de France 2019 s'élance ce samedi depuis Bruxelles, Gérard Holtz, le journaliste et commentateur sportif amoureux de la Grande Boucle, nous raconte 23 anecdotes croustillantes sur la Grande Boucle.

► Abonnez-vous gratuitement au podcast de la série Les grandes histoires du Tour via le flux RSS et bientôt sur Itunes.

La création du Tour de France

Qui a créé le Tour de France ? Henri Desgranges écoutant l’idée folle de Géo Lefèvre, mais surtout pour concurrencer le journal de Pierre Giffard qui ne parle que de l’affaire Dreyfus...

Qui a créé le Tour de France ? Copier

L'invention du vélo

Qui a inventé le vélo ? Léonard de Vinci, non ! Le baron Von Drais oui en 1817… Explication sur l’histoire de l’invention de la bicyclette.

Qui a inventé le vélo ? Copier

Le 1er maillot jaune

Qui a porté le premier maillot jaune du Tour de France ? Henri Desgranges a remis le premier maillot jaune il y a 100 ans exactement au français Eugène Christophe, qui ne gagnera jamais le Tour de France.

Qui a porté le premier maillot jaune du Tour de France ? Copier

Les magouilles

Dès le début, quelles ont été les plus belles magouilles pour gagner le Tour de France ? Des coureurs qui prennent le train, des coups de bâton dans les roues pour faire tomber les adversaires, et même des clous sur la route !

Quelles ont été les plus belles magouilles pour gagner le Tour ? Copier

La caravane publicitaire

1930, l’année d’une double révolution : les coureurs s’inscrivent en équipe nationale et surtout les organisateurs décident de placer la caravane publicitaire avant le passage du peloton.

En quelle année a été créé la caravane publicitaire ? Copier

Tous fans du vélo

Le point commun entre Lénine, Marc Twain et Lawrence d’Arabie ? Ils ont utilisé des bicyclettes une grande partie de leur vie…

Le point commun entre Lénine, Marc Twain et Lawrence d’Arabie ? Copier

Les écrivains et le vélo

Qui a écrit la Légende des Cycles ? Antoine Blondin évidement, grand spécialiste des jeux de mots et fou du Tour de France qu’il a suivi pour le journal l’Equipe. Hommage aux écrivains passionnés de vélos.

Qui a écrit la légende des cycles ? Copier

Le dopage

Le dopage a‐t‐il toujours existé dans le vélo ? Histoire du premier mort dû au dopage en 1896, Artur Linton.

Le doping a‐t‐il toujours existé dans le vélo ? Copier

Le blaireau

Quel coureur français était surnommé le blaireau ? Bernard Hinault, dernier français à avoir remporté le Tour de France en 1985, un palmarès hors norme et surtout un caractère en acier trempé.

Quel coureur français était surnommé le blaireau ? Copier

Le cannibale

Quel est le surnom du plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx ? Le cannibale ! Il voulait tout gagner tout le temps, le champion belge a le plus beau palmarès du l’histoire du vélo.

Quel est le surnom du plus grand coureur de tous les temps, Eddy Merckx ? Copier

L'invention du pneu

Qui a inventé le pneu ? Certaines marques sont restées dans l’histoire Dunlop, Michelin…

Qui a inventé le pneu ? Copier

Grandes révélations

Qui a inventé l’expression les forçats de la route ? Le grand écrivain journaliste Albert Londres en 1924, écoute les révélations des frères Pélissier qui lui parlent de dopage et de fatigue.

Qui a inventé l’expression les forçats de la route ? Copier

Le résistant

Quel coureur professionnel est devenu résistant pendant la guerre ? La grande vedette italienne Gino Bartali surnommé le pieu, il allait à la messe avant l’étape du Tour.

Quel coureur professionnel est devenu résistant pendant la guerre ? Copier

Le miraculé

Qui est tombé de 100 mètres dans un ravin et en est sorti sain et sauf ? Vim Van Est en 1951. Histoire de chutes dans le Tour de France avec des drames et des miracles.

Qui est tombé de 100 mètres dans un ravin et en est sorti sain et sauf ? Copier

La difficulté du parcours

Qui a traité les organisateurs du Tour, d’assassins ? Octave Lapize vainqueur en 1910 et premier au Tourmalet. Histoire de la montagne sur le tour.

Qui a traité les organisateurs du Tour d’assassins ? Copier

Le mal aimé

Paul Fournel, l'écrivain a écrit de lui "son coup de pédale était un mensonge" de qui parlait‐il ? Evidement de Jacques Anquetil, surnommé maître Jacques, 5 fois vainqueur eu Tour de France, élégant, nonchalant, splendide sur un vélo mais jamais vraiment adopté par le public.

Paul Fournel, l'écrivain a écrit de lui "son coup de pédale était un mensonge" de qui parlait‐il ? Copier

Le Président

Quel est le dernier président qui a remis un maillot jaune au vainqueur du Tour ? Valery Giscard d’Estaing en 1975 à Bernard Thevenet, mais ensuite Mitterrand, Sarkozy, Hollande et Macron se feront un plaisir de venir sur le Tour...



Quel est le dernier président qui a remis un maillot jaune au vainqueur du Tour ? Copier

Second, de justesse

Quel est le plus petit écart à l’arrivée entre le vainqueur et le deuxième du Tour de France ? Huit secondes en 1989 entre Greg Lémond et Laurent Fignon. Arrivée incroyable à Paris...

Quel est le plus petit écart à l’arrivée entre le vainqueur et le deuxième du Tour de France ? Copier

La Côte d'Azur

Pourquoi le Tour a boudé la Côte d’Azur pendant des dizaines d’années ? Histoire de la canicule de 1950 avec le peloton qui se baigne !

Pourquoi le Tour a boudé la côte d’azur pendant des dizaines d’années ? Copier

L'acharné

Quel porteur du maillot jaune a couru à pied pour escalader la mont Ventoux ? Christopher Froom en 2016 casse son vélo après une chute et tente de terminer l’étape en courant. Image de légende...

Quel porteur du maillot jaune a couru à pied pour escalader la mont Ventoux ? Copier

Le tricheur

Quel truc a inventé Jean Robic vainqueur pour descendre plus vite en montagne ? Il récupérait des bidons lestés de plomb pour peser plus lourd...

Quel truc a inventé Jean Robic vainqueur pour descendre plus vite en montagne ? Copier

L'astucieux

Qui a osé aller au contrôle antidoping avec une petite poire sous le bras pour tromper les médecins ? Michel Pollentier en 1978 à L’Alpes d’Huez, il gagne l’étape, prend le maillot jaune et prend la porte car il est exclu du Tour de France pour avoir triché.

Qui a osé aller au contrôle antidoping avec une petite poire sous le bras pour tromper les médecins ? Copier

Les Champs-Elysées

Qui a eu l’idée de l’arrivée du Tour sur les Champs-Elysées ? Yves Mourousi, 1975 première arrivée sur la plus belle avenue du monde.