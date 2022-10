La cycliste Églantine Rayer verbalisée pour avoir transporté son vélo dans un train

Transporter un vélo dans un train est autorisé, mais dans des conditions très strictes. Et c'est la vice-championne du monde junior de cyclisme, l'ornaise Eglantine Rayer, qui vient d'en faire l'amère expérience, même sil elle estime être dans son droit. La cycliste originaire de la Ferté-Macé a en effet été verbalisée ce mercredi 19 octobre à bord d'un TGV INOUI entre Le Mans et Roissy, parce qu'elle voyageait avec son vélo. Une amende de 200 euros à régler, qui la fait d'autant plus râler qu'elle a l'habitude de voyager avec son vélo dans sa "caisse" de la fédération française de cyclisme, et qu'elle estime qu'elle n'était pas du tout en tort. D'où son coup de gueule immédiat sur le réseau twitter :

Récente vice-championne du monde et étoile montante du cyclisme féminin en France , Eglantine Rayer ne mâche pas ses mots : elle se dit ironiquement "ravie des services de la SNCF qui ferait mieux d'obliger ses contrôleurs à faire grève". La Normande est sur la route des Pays-Bas où elle doit disputer une course. France Bleu Normandie a pu la joindre juste avant le décollage de son avion à Roissy. La jeune femme explique "Je n'aime pas l'injustice. Ce contrôleur a voulu faire du zèle je pense. Mon vélo est dans un carton à vélo de la fédération qu'on a l'habitude d'utiliser. Je suis allée en Australie avec ! Je vais essayer de passer à autre chose..."

Vérification faite, le transport des vélos est possible dans les trains de la SNCF, mais il est très encadré. Dans le règlement trouvé sur internet , on voit que "la solution démonté et rangé dans une housse est toujours possible (...) le vélo démonté prend obligatoirement place dans les bagages".

Extrait du règlement des transports de vélo dans les trains - Source : site internet de la SNCF

La lecture de ce règlement semble donner raison à la championne ornaise mais il est aussi très compliqué, donc difficilement interprétable. Pour l'instant, la SNCF n'a pas répondu à l'interpellation de la sportive de haut-niveau.