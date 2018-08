Le coureur de l'équipe Dunkerque Littoral Cyclisme a remporté ce lundi 6 août la 31 ème édition de cette course amateur. La dernière épreuve était disputée à Fougerolles du Plessis.

Fougerolles-du-Plessis, France

Après trois jours de course disputés à Montsûrs, Saint-Germain-d'Anxure et Fougerolles du Plessis, Emilien Vandermeersch a remporté ce lundi la 31 ème édition du Challenge Mayennais. Le jeune coureur de 19 ans, licencié au club de Dunkerque Littoral Cyclisme, termine 1 er au classement général. Scott Auld (VC Toucy ) finit deuxième et Axel Mariault (Team Pays de Dinan) troisième.

Par ailleurs, la dernière épreuve à Fougerolles du Plessis a été remportée par Nicolas Garbet (CC Nogent sur Oise), suivi de Thomas Bonnet et Axel Mariault.

Enfin au classement général par équipe, Laval Cyclisme termine à la neuvième place.