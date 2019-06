Emission spéciale en direct de La Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel 2019 depuis le Faou le 23/06 de 10h à 12h

Finistère, France

La Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel 2019

LA SPORTBREIZH TROPHÉE FRANCE BLEU BREIZH IZEL UNE COURSE CYCLISTE NATIONALE ORGANISÉE TOUS LES ANS DEPUIS 2013

Elle fait partie du calendrier élite nationale de la Fédération Française de Cyclisme depuis 2014. L'épreuve disputée désormais en juin sur trois étapes est organisée par l'équipe du site internet sportbreizh.com autour du journaliste Gurvan Musset, par ailleurs directeur de la radio France Bleu Breizh Izel et responsable du site sportbreizh.com. La course finistérienne est essentiellement basée à Plougastel-Daoulas et elle se déroule surtout sur le pays Landerneau-Daoulas, sur la communauté de communes du Yeun Ellez dans les Monts d'Arrée. Depuis 2015, la plus spectaculaire des courses bretonnes fait également étape en presqu'île de Crozon. Cette année, pour la première fois, la course vivra son grand départ de Carhaix le vendredi 21 juin. Comme tous les ans depuis sa création, cette épreuve désormais incontournable, mettra de nouveau en valeur des territoires à forte identité. Autre particularité, elle passe par des sentiers de terre, les gwennojenoù (sentiers en breton) et arrive dans des sites exceptionnels comme le sommet du Mont Saint-Michel de Brasparts ou en plein de cœur des bourgs : la Sportbreizh, c'est la fête au village !

LE PALMARÈS

2013 : Piotr Zieliński

2014 : Maxime Cam

2015 : Romain Guyot

2016 : Valentin Madouas

2017 : Yoann Paillot

2018 : Flavien Dassonville

Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel - Albert Le Roux

Etape n°1 le 21 juin : Carhaix - Mont Saint Michel de Brasparts 106,6 km

Étape courte mais difficile pour l’ouverture de cette Sportbreizh 2019 ! Et vous verrez que Hinault, Robic et Bobet seront au départ... À noter que les coureurs passent une première fois en contre-bas du Mont Saint-Michel avant de se lancer dans une boucle qui se termine par la montée finale vers la chapelle Saint-Michel.

Etape n°2 le 22 juin : Argol - Argol 113,3 km

Pour cette deuxième étape, la Sportbreizh repart sur la merveilleuse presqu’île de Crozon. Comme les années précédentes, le départ et l’arrivée sont organisés à Argol. Seul le circuit d’arrivée a changé en raison de lourds travaux de voirie.

Les coureurs vont nous remercier… Les équipes se réunissent au terrain des sports mais la présentation et le départ fictif se font sur la place du centre, face à l’église. Deux sentiers figurent au programme des coureurs sur cette étape. Nous avons veillé à les séparer pour permettre aux assistants de se rendre du premier au second

Etape n°3 le 23 juin : Le Faou -Plougastel-Daoulas 104,3 km

La dernière étape s’élance du Faou, au fond de la rade de Brest.

C’est la première fois que nous venons dans cette jolie cité de caractère. C’est sur les quais face à l’église que le village départ s’ouvrira. Ensuite, direction Plougastel, le siège de notre épreuve. Bien évidemment, vous allez rapidement découvrir que cette dernière course comporte de gros pièges, dès les premiers kilomètres. La première année, le MG1 avait surpris certains coureurs qui avaient mis pied à terre pour finir la bosse à côté du vélo… À Plougastel, nous retrouverons l’arrivée de 2016, en plein centre-ville. La fête au village !

La Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel - Gus / SEV