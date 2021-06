Emission spéciale en direct de La Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel 2021 le 13 juin de 10h à 12h !

La Sportbreizh - Trophée France Bleu Breizh Izel est une course cycliste organisée tous les ans depuis sa création en 2013. Elle fait partie du calendrier élite nationale de la Fédération française de cyclisme depuis 2014. En 2021, elle figure au calendrier les 11, 12 et 13 juin. En 2020, en raison de la crise sanitaire, elle avait été remplacée par une épreuve par étapes ouverte aux juniors et par la Sportbreizh Cadets au sein du Trophée Madiot.

Sportbreizh - Fanny Abiven

Vendredi 11 juin : départ de Plougastel et arrivée au sommet du Mont Saint-Michel

Samedi 12 juin : Rosnoën - Argol le long de l'Aune maritime et en presqu'île de Crozon

Dimanche 13 juin : le grand final de cette course nationale à Châteauneuf-du-Faou et dans les montagnes noires

La Sportbreizh Trophée France Bleu Breizh Izel ?

LA course atypique qu'il faut gagner ! Pour faire comme Valentin Madouas !

Ce dimanche, émission spéciale en direct de Châteauneuf-du-Faou de 10 à 12h

Imaginée en 2012, la Sportbreizh fait son apparition en septembre 2014. Quelques sentiers et quelques belles bosses plus tard, l’épreuve fait aujourd’hui partie du calendrier élite nationale de la Fédération Française de Cyclisme. Elle en est même devenue une épreuve incontournable.

La course qui servit de support à deux reprises à la Coupe de France de N1 est désormais disputée en juin sur trois jours et organisée par l'équipe qui gère aussi le site internet sportbreizh.com et le Team Sportbreizh.

La course finistérienne est toujours basée à Plougastel-Daoulas et elle se déroule essentiellement sur le pays de Landerneau-Daoulas ou encore dans les Monts d'Arrée. Depuis 2015, la plus spectaculaire des course bretonnes fait également étape sur les terres de la communauté de communes de l’Aulne maritime et de la presqu’île de Crozon. En cette année 2021, pour le renouveau de notre sport et pour la première fois, la course vivra son grand final à Châteauneuf-du-Faou, patrie d’origine de l’organisateur.

Comme tous les ans depuis sa création, cette épreuve désormais incontournable, mettra encore et toujours en valeur des territoires à forte identité. Autre particularité, elle fréquente des sentiers de terre, les gwennojenoù (sentiers en breton) et arrive dans des sites exceptionnels comme le sommet du Mont Saint-Michel de Brasparts ou en plein de cœur des bourgs : la Sportbreizh, c’est avant tout la fête au village ! Surtout après une année des plus maussades…

Enfin, au moment du départ, nous aurons une très grosse pensée pour Antoine Musset, jeune coureur qui, par un beau samedi de janvier, n’est pas rentré de l’entrainement. Il était de Plougastel et ne ratait jamais sa Sportbreizh. Nous lui dédions cette édition, la première depuis son départ.