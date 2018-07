Gironde, France

Les fans girondins de cyclisme devront encore attendre. Depuis 2010, ils n'ont pas vu passer le Tour de France dans leur département. A l'époque, une arrivée d'étape, à Bordeaux depuis Salies-de-Béarn (victoire de Mark Cavendish), et un contre-la-montre jusqu'à Pauillac, remporté par Fabian Cancellara.

Depuis... Plus rien. Malgré différentes candidatures, comme en 2018 avec Bordeaux, et Sauveterre-de-Guyenne.

à lire Pas de Tour de France à Bordeaux en 2017... mais une candidature pour 2018

à lire Sauveterre-de-Guyenne veut accueillir le Tour de France

Le maillot jaune d'Alberto Contador dans les vignes du Médoc en 2010 © Maxppp - Maxppp

Et pour 2019 ? Aucune ville girondine ne s'est portée candidate, d'après Didier Tiffon le président du Comité départemental de cyclisme. Il dit le regretter sur le plan sportif, mais comprendre que Bordeaux "n'a pas besoin de la Grande Boucle pour soigner son image". Pour les petites villes, accueillir une arrivée du Tour, c'est cher. Entre 140 et 160 000 euros pour le ticket d'entrée, sans compter tout le dispositif mis en place par la municipalité.

Le tennis de table était très demandé par les Bordelais, dit l'adjointe au maire Arielle Piazza

Du côté de la Ville de Bordeaux, on confirme n'être candidat ni pour 2019, ni pour 2020, mettant en avance les autres événements prévus. "On ne peut pas non plus figer la Ville, trop c'est trop. Nous nous sommes battus pour avoir les demi-finales du Top 14 2019, détaille Arielle Piazza, adjointe à la mairie en charge des sports. En 2020, ce sera la coupe du monde de tennis de table. Le tennis de table était très demandé par les Bordelais." Avant de préciser. "On sait qu'il y a une grosse attente des fans de cyclisme bordelais... On y répondra. Mais pas pour l'instant".

D'ici là, les fans de cyclisme pourront se consoler en se rendant au Critérium de Castillon-la-Bataille, le mardi 7 août prochain. Ils y verront deux maillots distinctifs de ce Tour 2018 : le maillot à pois de meilleur grimpeur de Julian Alaphilippe, et le maillot blanc de Pierre Latour, qui accompagneront notamment Romain Bardet, 6e du classement général et premier français.