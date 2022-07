En Creuse, Jeannie Longo sacrée aux championnats de France Masters de cyclisme sur route

Un titre de plus. Elle en a plus que l'habitude. Jeannie Longo, 63 ans, la coureuse la plus titrée du cyclisme mondial, rajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Elle est en effet sacrée championne de France dans l'épreuve en ligne féminine, lors des championnats Masters de cyclisme sur route, se déroulant à Crocq dans la Creuse. La sexagénaire l'emporte en solitaire, après un parcours de 15.450 km.

Une victoire en solitaire

Jeannie Longo va maintenant rejoindre le peloton du Tour de France féminin, qui démarre ce dimanche 24 juillet depuis les Champs-Élysées à Paris. Pas le temps de se reposer donc pour la sexagénaire, qui a créé l'effervescence lors de sa venue à Crocq.

Près de 800 coureurs

Au total, près de 800 coureurs participent aux championnats de France Masters de cyclisme sur route ce week-end à Crocq. Près de 150 bénévoles sont également présents pour tout gérer. La compétition se termine ce dimanche 24 juillet avec l'épreuve en ligne masculine. Une cérémonie protocolaire est ensuite prévue à partir de 18h pour décerner les prix.