Dimanche 8 avril, le Paris-Roubaix s'élancera pour sa 116e édition. La course, qui fait partie du calendrier mondial UCI, se déroule sur une journée et relie Compiègne à Roubaix. Un parcours de 257 km dont 54,5km de pavés. C'est cela la particularité de la course et aussi sa difficulté : les secteurs pavés. A tout moment la chute ou la crevaison menace le cycliste, et la météo est très importante sur ces morceaux de parcours. L'épreuve est physiquement très éprouvante pour ceux qui la tentent.

La 'Reine des classiques ', aussi surnommée la 'dure des dures ' ou 'l'enfer du Nord ' partira de Compiègne vers 11h pour rejoindre Roubaix aux alentours de 17h, selon les conditions climatiques.

Le vainqueur reçoit un véritable pavé en trophée.

