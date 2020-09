EN DIRECT - Le Puy-de-Dôme et le Cantal fêtent le Tour de France pour cette 13e étape

Le Tour de France 2020 fait étape dans le Puy-de-Dôme et le Cantal ce vendredi 11 septembre pour la 13e étape. A cette occasion, France Bleu Pays d'Auvergne vous propose une journée spéciale. Dès 9 heures et jusqu'à 13 heures, nous seront en direct de Châtel-Guyon, au village départ. A partir de 14h et jusqu'à 18h, vous ne manquerez rien de la course et des à-côtés. Nous serons notamment dans le col de Néronne où la course pourrait se jouer, juste avant d'attaquer le Puy-Mary.

Départ fictif de la caravane publicitaire à 10h05 avant d'emprunter le parcours dès 10h20. Le peloton prendra la route à 11h50 pour un départ réel à 12h05. Il faut s'attendre à des difficultés de circulation tout au long du parcours, notamment toute la matinée et en début d'après-midi à Châtel-Guyon. La différence pourrait se faire à l'arrivée au Puy-Mary, terme d'une très difficile étape où Romain Bardet a ses fans.

