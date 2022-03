EN DIRECT - Paris-Nice : suivez l'arrivée de la deuxième étape à Orléans

Les cyclistes du Paris-Nice arrivent à Orléans ce lundi 7 mars pour la deuxième étape de la "course au soleil". La victoire devrait se jouer au sprint boulevard Alexandre Martin, mais attention au vent dans la plaine de Beauce. Une arrivée à vivre sur France Bleu Orléans dès 16h.

L'équipe Jumbo-Visma va-t-elle à nouveau animer la course ce lundi entre Auffargis et Orléans ?

Qui va succéder à Tom Boonen ? 10 ans après la dernière arrivée d'une étape du Paris-Nice à Orléans, la cité johannique accueille ce lundi 7 mars la deuxième étape de la "course au soleil". Un sprint massif est attendu boulevard Alexandre Martin entre 15h50 et 16h10, même si le vent dans le Loiret pourrait amener des coups de bordures dans le peloton et rebattre les cartes.

France Bleu Orléans vous fera vivre l'arrivée en direct dès 16 heures. Ici vous retrouvez un point complet sur cette deuxième étape, avec le tracé et les horaires de passage des coureurs.