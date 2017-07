EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez en direct la 3e étape entre Verviers et Longwy

Suivez en direct la 3e étape du Tour de France 2017, lundi 3 juillet, entre Verviers en Belgique et Longwy en Meurthe-et-Moselle. Départ à 12h25 pour 212,5 km de course et une arrivée programmée entre 17h et 17h30

Avec la 3e étape, ce lundi, le Tour de France relie la Belgique à la Lorraine. Les coureurs doivent parcourir 212,5 km entre Verviers et Longwy (Meurthe-et-Moselle). Même si l'essentiel du parcours se situe dans le "plat pays", les coureurs rencontrent tout de même sur leur route trois côtes de 4e catégorie et deux côtes de 3e catégorie. L'arrivée à Longwy se fait par la Côte des religieuses : 1,6 km à 5,8%.

A vivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr : les coulisses du Tour, dans les villes étapes et sur le bord des routes, la course et ses rebondissements, le podium du jour :

Pour vivre le Tour 2017 :

Emission spéciale sur France Bleu tous les jours de 10h à midi depuis le village départ, entre Verviers et Dole, du 3 au 8 juillet, quand le Tour traverse le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté.

La carte de la 3e étape

► Voir la carte en pleine page.

Le profil de la 3e étape

Le profil de la 3e étape entre Verviers et Longwy. - ASO

L'arrivée de la 3e étape

Un profil particulier pour l'arrivée à Longwy. - ASO

Les horaires de la 3e étape

Départ à 10h15 pour la caravane et 12h25 pour le peloton. Arrivée de la caravane à 15h36. Les premiers coureurs franchiront la ligne d'arrivée entre 17h et 17h30.

Toutes les étapes du Tour 2017