EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 12e étape entre Pau et Peyragudes

Pour cette 12e étape du Tour de France 2017, les coureurs partent de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour atteindre la station de montagne de Peyragudes, dans les Pyrénées. Départ, chutes, sprints, anecdotes... Suivez ce qui fait la course en direct !

L'étape promet d'être longue et exigeante : 214,5 km de montagne. Le départ est prévu à Pau à 10h55 (départ réel à 11h10), l'arrivée entre 16h44 et 17h25. Suivez la course ci-dessous.

La carte de l'étape

La carte de la 12e étape. - Geoatlas

Le profil de l'étape

Le profil de l'étape 12. - ASO

Le sprint intermédiaire à Loures-Barousse

Le sprint intermédiaire - ASO

L'étape heure par heure

