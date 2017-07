EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 15e étape entre Laissac-Sévérac-l'Église et Le Puy-en-Velay

Suivez en direct la 15e étape du Tour de France ce dimanche 16 juillet. Elle part de Laissac-Sévérac l'Église, dans l'Aveyron, pour arriver, 189,5 km plus tard au Puy-en-Velay, en Haute-Loire.

Au programme de cette 15e étape, 189,5 km entre l'Aveyron, la Lozère et la Haute-Loire. La 15e étape relie Laissac, petite commune près de Rodez, au Puy-en-Velay. Les premiers coureurs devraient arriver aux alentours de 18 heures après avoir affronté deux difficultés : la Montée de Naves d'Aubrac et le Col de Peyra Taillade.

La course en direct, l'essentiel de l'étape, les vidéos et les images fortes : la Grande Boucle est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr ↓

La carte de la 15e étape

→ Voir la carte en plein écran

Le profil de la 15e étape

- ASO

Les horaires de la 15e étape

- ASO

