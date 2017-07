EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 16e étape entre Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère

Suivez en direct la 16e étape du Tour de France ce mardi 18 juillet. Elle part à 13h30 du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, pour arriver 165 km plus loin, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, aux alentours de 17h10.

Au programme de cette 16e étape : 165 km dont près de la moitié entre Velay et Vivarais, sur les routes empruntées chaque année par les milliers de cyclotouristes de l'Ardéchoise, sur les contreforts du Massif Central, avant de redescendre dans la vallée du Rhône. La plus grosse difficulté qu'auront à affronter les coureurs en Auvergne est la Côte de Boussoulet : 4,5 km de montée à 6,3%.

La course en direct, l'essentiel de l'étape, les vidéos et les images fortes : la Grande Boucle est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr ↓

La carte de la 16e étape

→ Voir la carte en plein écran

Le profil de la 16e étape

- ASO

Les horaires de la 16e étape

- ASO

Suivre le Tour de France