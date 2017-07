EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier

Suivez en direct la 17e étape du Tour de France, mercredi 19 juillet. Elle partira à 12h10 de La Mure, en Isère, pour arriver, 183 km plus tard à Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, aux alentours de 17h15.

Au programme de cette 17e étape, 183 km en Isère, en Savoie et dans les Hautes-Alpes avec quatre ascensions, parmi les plus prestigieuses. L'occasion pour les grimpeurs à la lutte pour le Maillot Jaune de renverser la situation ou de conforter leur avance. D'abord, les coureurs s'engageront sur le col d'Ornon (1371 m). Un sprint est ensuite programmé à Allemont avant d'attaquer le col de la Croix-de-Fer (24 km à 5,2%), classé hors catégorie. Le peloton enchaînera par la Maurienne et la Haute-Maurienne, via le col du Télépraphe (11,9 km à 7,1%) puis Valloire et le col du Galibier (11,7 km à 6,9%), classé hors catégorie et de retour après six ans d'absence.

