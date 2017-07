EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 19e étape entre Embrun et Salon-de-Provence

Suivez en direct la 19e étape du Tour de France, vendredi 21 juillet. Elle part à 10h15 d'Embrun (Hautes-Alpes), pour arriver, 222,5 km plus tard, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), aux alentours de 17h30.

Au programme de cette 19e étape, 222,5 km dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, en Vaucluse et dans le nord des Bouches-du-Rhône. La plus longue étape du Tour conduit le peloton d'Embrun à Salon-de-Provence, dans un décor enchanteur et valloné.

Après deux journées de très haute montagne, les coureurs ont rendez-vous avec trois cols de catégorie 3 : le col Lebraut (Km 26 ; 4.7 km de montée à 6%), la côte de Bréziers (Km 43,0 ; 2.3 km de montée à 5.8%) et le col du Pointu (Km 177.5 ; 5.8 km de montée à 4.1%). Un sprint intermédiaire les attend à Banon, au km 136,5. Quant à l'arrivée à Salon-de-Provence, c'est une première dans l'histoire du Tour.

La carte de la 19e étape

Le profil de l'étape

Les horaires de l'étape

