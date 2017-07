EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 20e étape à Marseille

Suivez en direct la 20e étape du Tour de France, samedi 22 juillet à Marseille. Cette épreuve inédite de contre-la-montre individuel de 22,5 km démarre à 13h45 du stade Orange Vélodrome, pour s'achever au même endroit aux alentours de 17h30.

Pour la première fois, Marseille accueille un contre-la-montre individuel. Le départ et l'arrivée se font dans l'enceinte du mythique Vélodrome et le parcours est 100% urbain, via le Vieux-Port et la Corniche Kennedy, en bord de mer. Seule difficulté pour les coureurs, l'ascension de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde.

