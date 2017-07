EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 21e et dernière étape entre Montgeron et Paris - Champs-Elysées

La 21e et dernière étape du Tour de France 2017 se tient ce dimanche 23 juillet entre Montgeron et Paris (103km). L'arrivée est prévue entre 19h et 19h30 sur les Champ-Elysées. Suivez la course en direct sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

C'est la dernière étape de ce Tour de France 2017. Le peloton part de Montgeron (Essonne) pour rejoindre Paris et arriver sur les Champs-Elysées. Cette année, la plus grande course cycliste du monde adresse un clin d’œil à la candidature de la capitale pour les JO 2024 en traversant la nef du Grand Palais qui est l'un des sites du projet olympique.

La course en direct, l'essentiel de l'étape, les vidéos et les images fortes : la Grande Boucle est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr ⤵

La carte de la 21e étape

- ASO

Le profil de la 21e étape

- ASO

Zoomez pour voir le parcours en détail et entrez le nom de votre commune

Les horaires de la 21e étape

- ASO

► Notre dossier Tour de France 2017

La carte interactive du Tour de France 2017