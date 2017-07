EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 4e étape entre Mondorf-les-Bains et Vittel

Suivez en direct la 4e étape du Tour de France 2017, mardi 4 juillet, entre Mondorf-les-Bains au Luxembourg et Vittel dans les Vosges. Départ à 12h20 pour 207,5 km de course et une arrivée programmée entre 16h56 et 17h23.

Avec la 4e étape, le Tour de France 2017 traverse une bonne partie de la Lorraine. Mais le point de départ, c'est Mondorf-les-Bains au Luxembourg, patrie des frères Andy et Fränk Schleck. Andy Schleck a été déclaré vainqueur du Tour 2010 après le déclassement d'Alberto Contador. Les coureurs prendront le départ à 12h20 (10h20 pour la caravane publicitaire) et traverseront la Moselle et la Meurthe-et-Moselle avant de finir à Vittel, citée vosgienne et... grand sponsor du Tour de France, aux alentours de 17h (15h20 pour la caravane publicitaire).

A vivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr : les coulisses du Tour, dans les villes étapes et sur le bord des routes, la course et ses rebondissements, le podium du jour.

Pour vivre le Tour 2017 :

Emission spéciale tous les jours de 10h à midi depuis le village départ, entre Verviers et Dole, du 3 au 8 juillet, quand le Tour traverse le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté.

La carte de la 4e étape

► Voir la carte en pleine page.

Le profil de la 4e étape

De Mondorf-les-Bains à Vittel : ce qui attend les coureurs. - ASO

Les horaires de la 4e étape

Départ à 10h20 pour la caravane et 12h20 pour le peloton. Arrivée de la caravane à 15h23. Les premiers coureurs franchiront la ligne d'arrivée entre 16h56 et 17h23.

