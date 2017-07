EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 5e étape entre Vittel et La Planche des Belles-Filles

Suivez la 5e étape du Tour de France 2017 ce mercredi 5 juillet entre entre Vittel et La Planche des Belles-Filles (160,5 km). Course à vivre en direct sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr.

La cinquième étape du Tour promet d'être agitée, elle partira de Vittel à 13h20 (11h20 pour la caravane) et devrait arriver entre 17 heures et 17h30, selon la vélocité des premiers coureurs. Avec une arrivée au sommet de la Planche des Belles-Filles - la troisième fois dans l'histoire du Tour - qui s'annonce spectaculaire : cette impressionnante côte atteint les 20% dans ses derniers mètres. Bref, cette étape, relativement courte (160,5 km), mais très sélective devrait faire le tri entre les principaux favoris.

La course en direct, l'essentiel de l'étape, les vidéos et les images fortes : la Grande Boucle est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr ↓

Pour vivre le Tour 2017 :

Emission spéciale tous les jours de 10h à midi depuis le village départ, entre Verviers et Dole, du 3 au 8 juillet, quand le Tour traverse le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté.

La carte de la 5e étape

► Voir la carte en pleine page.

Le profil de la 5e étape

- ASO

Les horaires de la 5e étape

- ASO

