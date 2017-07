EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Suivez en direct la septième étape du Tour de France, vendredi 7 juillet. Elle partira à 12h05 de Troyes, dans l'Aube, pour arriver, 213,5 km plus tard à Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or aux alentours de 17h10.

Le peloton part de Troyes, dans l'Aube pour rejoindre Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or. Cette étape en grande partie côte d'orienne pourrait être décisive pour les sprinteurs qui devront tenter de prendre un maximum de points au général. C'est en effet la dernière étape avant la montagne, le terrain de jeu des grimpeurs dixit un fin connaisseur du Tour de France, Bernard Thévenet. La ville de Nuits-Saint-Georges sera ville d'arrivée du Tour pour la première fois.

La carte de la 7e étape

Le profil de la 7e étape

Au départ et à l'arrivée de la 7e étape

La caravane du Tour de France : elle est stationnée au "Cube Troyes Champagne Expo" et passera sur la ligne de départ de 10h05 à 10h35.

il sera donné à 12h05 à Troyes, le peloton passera par le boulevard Victor-Hugo, la rue du Colonel-Driant, rue Colbert, place Jean-Jaurès, rue Émile Zola, place du Maréchal-Foch, rue de la République, rue du Général-de-Gaulle, quai de Dampierre, quai du Comte-Henri, boulevard Jules-Guesde, avant de prendre la direction de Saint-Julien-les-Villas. L'arrivée : les coureurs arriveront à Nuits-Saint-Georges, Rue du Général-de-Gaulle (D974), à l’extrémité d’une ligne droite finale de deux kilomètres (200 m à vue).

Les horaires de la 7e étape

Suivre le Tour de France