EN DIRECT - Tour de France 2017 : suivez la 9e étape entre Nantua et Chambéry

Suivez en direct la neuvième étape du Tour de France, dimanche 9 juillet. Elle part de Nantua, dans l'Ain, pour arriver, 181,5 km plus tard à Chambéry, en Savoie, Course à vivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

Au programme de cette 9e étape : 181,5 km dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Trois cols Hors-Catégorie joueront les juges de paix : le col de la Biche, sera une découverte avec ses 10,5 km à 9%. Il sera immédiatement suivi du versant "inédit et effrayant" du Grand Colombier, versant appelé la Directissime avec des pentes à 22 %. L'explication finale aura lieu au Mont du Chat, en sommeil sur le Tour depuis 1974, 8,7 km à 10,3%.

La course en direct, l'essentiel de l'étape, les vidéos et les images fortes : la Grande Boucle est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr ↓

La carte de la 9e étape

→ Voir la carte en plein écran

Le profil de la 9e étape

- ASO

Les horaires de la 9e étape

- ASO

