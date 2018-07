Paris, Île-de-France, France

L'essentiel

Thomas pour succéder à son coéquipier Froome

Sauf catastrophe, Geraint Thomas va remporter son première Tour de France dimanche soir. Le maillot jaune a montré qu'il était le plus fort du peloton, et plus notamment plus fort que son coéquipier Chris Froome (3e), quadruple vainqueur de la Grande Boucle, et que le Néerlandais Tom Dumoulin (2e). Le premier Français, Romain Bardet, est 6e.

A 32 ans, le Gallois va garnir la collection des Sky après Wiggins (2012) et Froome (2013, 2015, 2016, 2017). Ce dernier n'aura pas réussi à enchaîner sacre sur le Giro et sur le Tour.

Un nouveau nom sur les "Champs" ?

Un nouveau nom, sans doute celui d'un sprinteur, sera à l'honneur sur les Champs-Elysées dimanche sur les coups de 19h en conclusion de la 21e et dernière étape du Tour de France après 116 kilomètres.

Des sprinteurs qui ont déjà gagné sur la célèbre avenue (Cavendish, Kittel, Greipel, Groenewegen), aucun n'est encore présent dans le peloton des rescapés du Tour 2018. L’occasion pour le Français Arnaud Démare de décrocher une deuxième victoire d'étape ou bien aux "grosses cuisses" de Christophe Laporte d'en profiter ?

Ou bien, comme l'an passé, le Néerlandais Dylan Groenewegen pourrait mettre d'accord tout le monde.

Le parcours

Le parcours, qui part pour la première fois de Houilles (Yvelines), visitera l'ouest de la région parisienne, par Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, pour entrer dans la capitale par le bois de Boulogne et la porte Maillot, à 62 kilomètres de l'arrivée.

Dans Paris, la course passera par la place Charles de Gaulle et l'avenue Montaigne avant d'entrer sur le circuit final long de6,8 kilomètres. Le Louvre, la rue de Rivoli, la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe sont les sites traditionnels du tour d'honneur du peloton, qui roulera à vitesse élevée sur les pavés, certains en mauvais état, de la prestigieuse avenue des Champs-Elysées.

Après huit tours, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l'Élysée. Les sprinteurs ont accaparé les victoires sur les Champs depuis 2005 et le succès du Kazakh Alexandre Vinokourov, qui était parvenu à les surprendre.

Cela devrait poser des problèmes de circulation et stationnement dimanche en Ile-de-France et surtout dans la capitale.

