EN DIRECT - Tour de France 2020 : suivez la 10e étape entre Le Château d'Oléron et Saint-Martin-de-Ré

Après une journée de repos en Charente-Maritime, les coureurs du Tour de France remontent sur leur vélo ce mardi 8 septembre pour la 10e étape entre Oléron et Ré. Suivez cette journée de 170 kilomètres entre deux îles.

Après une premier semaine de course forte en rebondissements et une journée de repos en Charente-Maritime, c'est une belle étape du Tour de France ce mardi entre Le Château-d'Oléron et Saint-Martin-de-Ré. Pour la première fois dans l'histoire du Tour, le peloton va d'une île à l'autre.

L'essentiel de la 10e étape

Le maillot jaune est sur les épaules du Slovène Primoz Roglic

Une étape longue de 168,5 kilomètres

L'étape devrait se jouer au sprint

22 équipes et 176 coureurs sont engagés sur le Tour de France 2020

La caravane du Tour de France partira à 11h45 du Château-d'Oléron. Départ fictif des coureurs à 13h30, 13h45 pour le départ réel. Les coureurs du Tour de France 2020 pédaleront dans l'air iodé de Charente-Maritime, croiseront près d'une douzaine de fortifications, traverseront les marais jusqu'à Rochefort et longeront la côte pour rallier La Rochelle puis l'île de Ré. Au cours de cette 10e étape de 170 kilomètres, le vent pourrait bien leur réserver des surprises.

Le tracé de l'étape

Le profil de l'étape

168,5 kilomètres entre Oléron et Ré. - ASO

Itinéraire horaire de la caravane et des coureurs