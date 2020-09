EN DIRECT - Tour de France 2020 : suivez la 9e étape entre Pau et Laruns

Le Tour de France arrive en Nouvelle-Aquitaine ce dimanche 6 septembre 2020 avec la 9e étape entre Pau et Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques. Suivez les coureurs sur les 153 kilomètres de course au programme ce dimanche.

Les coureurs du peloton vont arpenter les Pyrénées côté Béarn ce dimanche après une entrée en matière via la Bigorre et Loudenvielle pour la 8e étape marquée par plusieurs abandons. Combien seront-ils à l'issue de l'ascension du col de Marie Blanque, dernier obstacle corsé avant l'arrivée à Laruns ? Le Béarn est un rendez-vous régulier du Tour. La Grande Boucle passe par Pau ce dimanche pour la 72e fois de son histoire. Depuis le départ fictif, au pied du "Tour des Géants", jusqu'à l'arrivée à Laruns, ce sont environ quatre heures d'effort à fournir pour les cyclistes. Laruns est ville arrivée pour la deuxième fois en trois éditions.

L'essentiel de la 9e étape

Le maillot jaune est sur les épaules d'Adam Yates

Une étape longue de 153 kilomètres

Deux côtes de catégorie 1 sont placées sur la route des coureurs dont l'ascension du col de Marie Blanque

Comment circuler et où se garer ? Toutes les infos pratiques sont à retrouver dans cet article

Écoutez nos émissions spéciales en direct sur France Bleu Béarn-Bigorre

Suivez le direct

Le départ fictif de la course sera donné à 13h du stade Tissié et les coureurs se livreront à une parade dans les rues de Pau avec la montée de la gare et boulevard des Pyrénées jusqu'à la Place Royale, la rue Louis-Barthou en entier puis les rues Léon Daran, Gambetta et Samonzet avant de passer devant les Halles achevées. Direction ensuite la place de Verdun puis le pont d'Espagne et enfin la rocade où le départ réel sera donné entre Jurançon et Laroin.

Le Tour de France se déroule cette année dans des conditions très particulières, Covid oblige. Au départ, comme à l'arrivée, comme sur les bords du parcours, le masque est obligatoire pour le public et les spectateurs sont tenus à l'écart des coureurs. Ni selfies, ni autographes et des jauges limites sur tous les sites principaux à Pau et à Laruns.

On suivra particulièrement ce dimanche les locaux de l'étape, Matthieu Ladagnous, co-équipier de Thibaut Pinot, victime d'une défaillance 40 kilomètres avant l'arrivée à Loudenvielle et Cyril Barthe de l'équipe B&B Hôtels/Vital Concept aux côtés de Bryan Coquard, autre tête d'affiche tricolore de la course.

Le tracé de l'étape

Le profil de l'étape

Le profil de la 9e étape du Tour de France 2020, entre Pau et Laruns. - © ASO

Itinéraire horaire de la caravane et des coureurs