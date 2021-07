EN DIRECT - Tour de France 2021 : suivez la 18e étape entre Pau et Luz-Ardiden

Le peloton parviendra-t-il à déstabiliser le maillot jaune slovène Tadej Pogacar ? C'est la dernière étape de montagne du Tour de France ce jeudi. Les coureurs de la Grande Boucle partent de Pau, en Béarn, pour grimper jusqu'à Luz-Ardiden dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Une 18e étape longue de 130 kilomètres marquée notamment par l'ascension du col du Tourmalet à 2.115 mètres d'altitude avant une ultime montée vers la station de Luz-Ardiden.

L'essentiel

130 kilomètres séparent Pau de Luz-Ardiden pour cette 18e étape du Tour de France

La ville de Pau est ville-départ d'une étape pour la 73e fois de son histoire

L'ascension du col du Tourmalet (2.115 mètres) fait partie des rendez-vous clés du jour

Emmanuel Macron suivra cette 18e étape dans la voiture du directeur du Tour, Christian Prudhomme

Les accès aux abords du parcours sont soumis à des restrictions de circulation. Découvrez-les en détail en consultant notre article sur le sujet.

Qui s'imposera ce jeudi ? France Bleu Béarn Bigorre vous fait vivre l'événement en direct.

Suivez le direct

10h05 - Du village-départ à Pau jusqu'au col du Tourmalet, l'équipe de France Bleu Béarn-Bigorre est mobilisée pour vous faire vivre cet événement.

10h - Bonjour et bienvenue pour cette 18e étape du Tour de France. Une dernière étape de montagne marquée par l'ascension du col du Tourmalet.

Les horaires détaillés de l'étape

La ville de Pau est une coutumière des départs d'étapes du Tour de France, c'est la 73e fois qu'elle accueille le village-départ, son podium et ses camelots. Le départ de la caravane est prévu à 11h35 tandis que les coureurs s'élanceront à 13h35. Ils arriveront à destination aux alentours de 17h45. Cette arrivée à Luz-Ardiden rappellera quant à elle quelques souvenirs aux plus fidèles de la Grande Boucle. En 2011, lors de la 12e étape, Thomas Voeckler avait sauvé son maillot jaune face aux frères Andy et Franck Schleck, à Cadel Evans et à Alberto Contador. Le Français était arrivé 9e, à 50 secondes du vainqueur.

Les horaires détaillés de la 18e étape du Tour de France. - ASO

Le profil de l'étape

Le profil de l'étape Pau - Luz Ardiden. - ASO

La carte de l'étape

La carte de l'étape Pau-Luz Ardiden - ASO

La carte officielle du Tour de France 2021

> Cliquez ici pour agrandir la carte

Le Tour de France 2021. - ASO

