EN DIRECT - Tour de France 2021 : suivez la 20e étape, le contre-la-montre Libourne-Saint Emilion

Vingtième et avant-dernière étape du Tour de France ce samedi avec un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion en Gironde. Suivez la course avec France Bleu.

C'est le retour du Tour de France en Gironde après onze ans d'absence. L'ambiance était incroyable au bord des routes pour la 19e étape ce vendredi et ce samedi 17 juillet, alors que la journée s'annonce chaude et ensoleillée, on attend encore beaucoup de monde entre Libourne et Saint-Emilion pour la 20e étape. Un contre-la-montre "magnifique" assure le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme.

L'essentiel

Cette 20e étape est un chrono individuel de 30,8 kilomètres au cœur du vignoble, entre Libourne et Saint Emilion

Le premier coureur partira à 13h05 et les départs s'échelonneront jusqu'à 17h19

Le Slovène Tadej Pogacar porte le maillot jaune

Qui l'emportera ce samedi ? France Bleu vous fait vivre l'événement en direct.

Suivez notre direct

10h11 - 300.000 personnes sont attendues pour ce contre-la-montre. Entre le Tour et les départs en vacances, plusieurs axes sont saturés dans le département.

10h - Bonjour et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici toute cette belle journée la 20e étape du Tour de France, le contre-la-montre Libourne-Saint Emilion.

Les horaires détaillés du contre-la-montre

Les départs des coureurs à Libourne s'échelonneront, ce samedi 17 juillet, entre 13h05 et 17h19 (la caravane, elle, partira à 11h40). L'étape devrait être bouclée et le vainqueur sacré peu avant 18h à Saint-Emilion.

Les horaires détaillés de la 20e étape. - ASO

Le profil de la 20e étape

Le profil du contre-la-montre Libourne-Saint Emilion. - ASO

La carte de la 20e étape

La carte du parcours de la 20e étape. - ASO

La carte officielle du Tour de France 2021

> Cliquez ici pour agrandir la carte

Le Tour de France 2021. - ASO

Suivez le Tour de France