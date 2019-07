EN DIRECT - Tour de France : suivez la 12e étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre

Après une nuit à Toulouse, le Tour de France repart ce jeudi 18 juillet du Stadium direction les Pyrénées, et Bagnères-de-Bigorre. Dans le public ou sur les vélos, suivez avec France Bleu cette 12e étape qui promet du spectacle.

Les coureurs se lancent ce jeudi 18 juillet à l'assaut des Pyrénées. L'étape, longue de 209,5 km, promet d'être sportive ! Après un départ du Stadium de Toulouse en fin de matinée, et un passage aux pieds des tours de Bagatelle, les coureurs rentreront dans le "dur" dans l'après-midi d'après-midi avec deux cols de première catégorie : le Col de Peyresourde et la Hourquette d'Ancizan. Vivez la 106e édition de la Grande Boucle sur France Bleu, la radio officielle de la course.

L'essentiel de la course

La carte de l'étape

Le profil de l'étape

Le profil de l'étape 12 - ASO

La Hourquette d'Ancizan, col de première catégorie. - ASO

Les horaires de l'étape

