EN DIRECT - Tour de France : suivez la 14e étape entre Saint-Étienne à Mende

La 14e étape du Tour de France a lieu ce samedi 16 juillet entre Saint-Étienne (Loire) et Mende (Lozère), en passant par la Haute-Loire, sur un parcours de 192,5 kilomètres. L'épreuve du jour ne compte pas moins de cinq côtes et un sprint, dont la célèbre "montée Laurent-Jalabert", principale difficulté de cette 14e étape en point d'orgue à l'arrivée. Vendredi, le coureur danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), a remporté la 13e étape entre Le Bourg-d'Oisans et Saint-Étienne. Son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est toujours maillot jaune.

À retenir

La 14e étape entre Saint-Étienne et Mende compte 192,5 km

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est toujours maillot jaune

La caravane part à 10h15, les coureurs à 12h15

L'arrivée est prévue à Mende à 17h05

La 14e étape en direct

10h30 - À Saint-Étienne, la foule se presse déjà...

10h15 - Déjà du monde sur les routes, comme à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), où le Tour n'était pas repassé depuis 1954. les premiers spectateurs s'installent au sommet de la première côte de l'étape

passage de côte à Saint-Just-Malmont © Radio France

10h - Cinq côtes et un sprint au programme de la 14e étape.

9h40 - Il va encore faire très chaud ce samedi sur les routes du Tour : au départ vers midi à Saint-Étienne, le thermomètre devrait frôler les 30 degrés. Même température à l'arrivée en Lozère. Mais comment les coureurs supportent-ils la canicule ? On vous explique tout.

9h25 - Des restrictions de circulation sont en cours ce samedi en Loire et Haute-Loire, ainsi qu'en Lozère.

9h00 - Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous allons suivre ensemble la 14e étape du Tour de France entre Saint-Étienne et Mende L'arrivée des coureurs est attendue peu après 17h.

La carte de la 14e étape

Le profil de cette 14e étape avec cinq côtes et un sprint

à 14,2 km - la Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km à 3,9%, catégorie 3) ;

à 39,1 km - la Côte de Châtaignier (2,5 km à 7,3%, catégorie 3) ;

à 50,7 km - le sprint à Yssingeaux ;

à 135,3 km - la Côte de Grandrieu (6,3 km à 4,1%, catégorie 3) ;

à 162,1 km - la Côte de la Fage (4,2 km à 6%, catégorie 3) ;

à 191 km - la Côte de la Croix Neuve, également appelée Montée Jalabert à 1.055 m d'altitude (3 km à 10,2%, catégorie 2).

Profil de l'étape 14. - ASO

La côte de la Croix Neuve, principale difficulté de la 14e étape. - ASO

Les horaires de la 14e étape

La carte du parcours

Le tracé officiel du Tour de France 2022. - ASO