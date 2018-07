Lors du Tour de France 2015, les coureurs avaient parcouru 183 km entre Mende et Valence.

Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

➡ La 14e étape compte 188 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) et Mende (Lozère)

➡ Le départ est prévu à 13h05 direction les gorges de l'Ardèche pour rejoindre le le Gard et la Lozère. Arrivée prévue autour de 17h30

➡ Vendredi, le Slovaque Peter Sagan s'est imposé sur le sprint final à Valence. C'est sa troisième victoire sur ce Tour, il garde le maillot vert. Le Britannique Geraint Thomas reste en jaune.

12h05 - "C'est une étape dédiée aux puncheurs" raconte Thierry Govenou, directeur de course. "Nous aurons un circuit vallonné, un passage dans les gorges de l'Ardèche puis, dans les Cevennes, des routes très rugueuses avec des cols, pas difficiles, mais qui rendent des cols compliqués."

12h01 - Conditions de circulation. Comme tous les jours, le passage de la Grande boucle est accompagné de son lot de fermetures de routes. Consultez les difficultés de circulation et les coupures en Drôme Ardèche et dans le Gard et la Lozère.

11h51 - Le profil du jour. Bien que sinueux, délicat et accidenté, le parcours de cette étape ne devrait pas beaucoup surprendre. La première moitié du tracé sera assez plat. Par la suite, le peloton franchira le Col de la Croix (catégorie 2), le Col du Pont-sans-Eau (catégorie 3). Avant l'arrivée à Mende, le Tour finira sur une pente de catégorie 2 à 10,2% sur trois kilomètres.

Le profil de la 14e étape. - A.S.O.

11h43 - Le podium de l'étape 13. Vendredi, le Slovaque Peter Sagan a signé sa troisième victoire, en s'imposant sur le sprint final à Valence. Côté podium, le Drômois Pierre Latour, local de l'étape, garde son maillot blanc de meilleur jeune, Julian Alaphilippe conserve aussi son maillot de meilleur grimpeur, tout comme Britannique Geraint Thomas qui reste en jaune.

11h39 - Un point sur le temps ? Voici les prévisions de Météo France pour ce samedi. Il risque de faire encore très chaud sur la route du Tour de France avec près de 30 degrés dès le départ à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Les prévisions de Météo France pour ce samedi. © Radio France - Xavier Demagny

11h23 - Si vous êtes sur le bord de la route, vous allez sûrement voir passer la caravane publicitaire du Tour, voici les cadeaux à gagner.

11h11 - La 14e étape du Tour de France relie Saint-Paul-Trois-Châteaux à Mende. Le départ sera donné dans une heure et demie.

Carte de la 14e étape du Tour de France. - A.S.O./Géoatlas

11h02 - Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre la 14e étape du Tour de France. Découvrez ci-dessous le parcours et les horaires précis du tracé entre Ardèche et Lozère.