EN DIRECT - Tour de France : suivez la 14e étape entre Tarbes et le col du Tourmalet (Barèges)

Département Hautes-Pyrénées, France

Après l'étape à Pau ce vendredi, remportée par Julian Alaphilippe qui conserve son maillot jaune, les coureurs reprennent de l'altitude ce samedi. Départ du centre-ville de Tarbes à 13h30, première côte de quatrième catégorie trois quart d'heures plus tard. L'arrivée en haut du Tourmalet (col hors catégorie) est prévue à partir de 16h50. L'étape devrait donc, on le comprend, faire la part belle aux grimpeurs. Vivez la 106e édition de la Grande Boucle sur France Bleu, la radio officielle de la course.

L'essentiel de la course

Les cartes de l'étape

La 14e étape du Tour de France - ASO

à lire aussi CARTE - Tour de France 2019 : les horaires et le tracé de la 14e étape entre Tarbes et le col du Tourmalet

Le profil de l'étape

Le profil de l'étape - ASO

Les horaires de l'étape