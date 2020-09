EN DIRECT - Tour de France : suivez la 15e étape entre Lyon et Grand Colombier

Ce dimanche 13 septembre, le peloton s'élance entre Lyon et Grand Colombier, à travers le Rhône, l’Isère et l'Ain. Le tracé de 174,5 km marque le retour dans les Alpes et un parcours très montagneux à la fin de cette 15e étape avec trois ascensions majeures de 1re catégorie et hors catégorie.

Voilà le retour en grâce des grimpeurs et de la montagne. Cette 15e étape de 174,5 km entre Lyon et Grand Colombier réserve, certes, une bonne partie de plat dans le Rhône, l'Isère et l'Ain, mais c'est bien la fin du parcours qui sera décisive. Les coureurs devront digérer trois ascensions successives, deux de première catégorie et la dernière hors catégorie, à savoir la montée à Grand Colombier longue de 17,4 kilomètres, un final de près de 1300 mètres de dénivelé positif avec de nombreux passage à plus de 9%. Ce sera sans doute une des arrivées les plus ardues de ce Tour 2020. Après la 14e étape entre Clermont-Ferrand et Lyon, le maillot jaune reste sur les épaules de Primož Roglič (Jumbo-Visma).

à lire aussi CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 15e étape entre Lyon et Le Grand Colombier

L'essentiel de la 15e étape

Cliquez ici pour actualiser cette page

Parcours total : 174,5 km

Départ à 12h25, arrivée prévue entre 17h10 et 17h45.

Sprint au Bouchage (KM 68)

Deux ascensions de 1re catégorie (montée de la Selle de Fromentel et col de la Biche)

Ascension finale à Grand Colombier (hors catégorie) à 1500 mètres d'altitude

Primož Roglič (Jumbo-Visma) est maillot jaune.

Le premier Français, Anthony Turgis (Total Direct Energie) est 10e au classement général (+15'')

Suivez le direct entre Lyon et Grand Colombier

Un aperçu de l'étape du jour, vue du ciel. Près des deux tiers du parcours sera assez plat. Mais attention, cette étape sera surtout spectaculaire par son arrivée, une des plus difficiles de ce Tour 2020. Le passage sur la ligne d'arrivée à Grand Colombier (1501 m) se fera après une ascension 17,4 km à 7,1 % de moyenne, mais avec de nombreux passages à plus de 9%.

Pour voir passer les coureurs sur le bord de la route, voici les horaires et les lieux de passage du Tour (et n'oubliez pas votre masque).

- - ASO

Le parcours de cette 15e étape du Tour est long de 174,5 km. Le peloton partira de la Métropole de Lyon, passera en Isère puis dans l'Ain.

- - ASO / Geoatlas

Voici le profil de cette 15e étape. Au lendemain de l'arrivée à Lyon, le tracé de ce dimanche marque le retour dans les Alpes et trois ascensions majeures notamment celle de Grand Colombier (hors catégorie), près de 1300 mètres de dénivelé positif avec de nombreux passages à plus de 9%.

- - ASO

Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr. Nous suivons ensemble la 15e étape du Tour de France entre Lyon (Métropole de Lyon) et Grand Colombier (Ain).

Suivre le Tour de France 2020