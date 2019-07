EN DIRECT - Tour de France : suivez la 16e étape Nîmes-Nîmes

Après une journée de repos à Nîmes, le peloton passe la journée de ce mardi dans le Gard pour la 16e étape du Tour de France, entre Nîmes et... Nîmes : 177 km à vivre en direct sur France Bleu ! Julian Alaphilippe va essayer de conserver le maillot jaune.

Après un week-end dans les Pyrénées et une deuxième journée de repos à Nîmes, les coureurs du Tour de France réalisent une boucle autour de Nîmes, ville de départ et d'arrivée de cette 16e étape plutôt plate de 177 km. L'occasion pour les leaders de reprendre leur souffle avant les Alpes. Seules difficultés : un sprint intermédiaire à 112 kilomètres de l'arrivée et l'ascension de la côte de Saint-Jean du Pin (4e catégorie, 1,8 km à 4,2%).

L'essentiel de la course

Départ prévu à 13h30

Arrivée prévue vers 17h15

Le Français Julian Alaphilippe est toujours en jaune

177 km entre Nîmes et Nîmes

Suivez la course en direct

La course en direct

A partir de 13h30, ce mardi 23 juillet.

Le profil de l'étape

Profil de la 16e étape - ASO

Les cartes de l'étape

La 16 étape Nîmes-Nîmes - ASO

Les horaires de l'étape

