EN DIRECT - Tour de France : suivez la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans

Tour de France : suivez la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans

La 16e étape du Tour de France entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans (Isère) signe le retour du peloton dans les Alpes. Après une journée de repos, le parcours du jour compte 164 km, ponctué de plaine puis de montagne, avec un passage dans les massifs de la Chartreuse et du Vercors, via l'agglomération grenobloise.

La dernière arrivée du Tour de France à Villard-de-Lans date de 2004. La ligne finale culmine à 1.023 mètres d'altitude et est précédée d'une ascension de 2,5 km à 6,8 %. En revanche, c'est une grande première pour La Tour-du-Pin qui n'avait jamais vu partir ou arriver les coureurs sur son goudron.

Cinq ascensions majeures sont au programme dont la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (1re catégorie) qui surplombe Grenoble. Après l'étape dimanche, le maillot jaune est détenu par Primož Roglič (Jumbo Visma).

L'essentiel de la 16e étape

Parcours total : 164 km

Départ à 13h05, arrivée prévue entre 17h20 et 17h55.

Sprint à Saint-Joseph-de-Rivière (KM 44,5)

Quatre ascensions majeures (catégories 1, 2, 3 et 4)

Primož Roglič (Jumbo Visma) est en jaune.

Un aperçu de l'étape du jour, vue du ciel. Cette étape 100% iséroise "a tout l'air d'un piège" selon les mots de Christian Prudhomme. Dans la Chartreuse, les coureurs attaqueront l'un des tous premiers cols franchi par le Tour dès 1907, le col de Porte, puis, les coureurs plongeront vers Grenoble avec une descente vertigineuse, suivie de la montée dans le Vercors, à vers Saint-Nizier-du-Moucherote qui "pourra servir de tremplin pour les attaquants pour un bonus au sommet". Le peloton finira au pied du domaine skiable de Villard-de-Lans à Côte 2000.

Les horaires du peloton et de la caravane publicitaire. Les coureurs doivent partir de La Tour-du-Pin à 13h05 et devraient arriver à Villard-de-Lans entre 17h20 et 18 heures.

Le parcours de cette 16e étape du Tour est long de 164 km. Le peloton partira dans le nord du département de l'Isère puis passera dans le massif de la Chartreuse puis descendra dans l'agglomération grenobloise pour une ascension finale dans le Vercors. Le peloton restera tout ce mardi en Isère.

Voici le profil de cette 16e étape. Après une journée de repos, les coureurs auront cinq ascensions majeures au programme, un parcours de montagne qui passera d'abord en Chartreuse puis dans le Vercors.

08h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr. Nous suivons ensemble la 16e étape du Tour de France entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans, une étape qui traversera uniquement le département de l'Isère.

