EN DIRECT - Tour de France : suivez la 17e étape entre Grenoble et le col de la Loze à Méribel

La 17e étape du Tour de France mercredi 16 septembre se déroule entre Grenoble (Isère) et Méribel (Savoie). Le tracé compte 170 km avec deux ascensions hors catégorie : le col de la Madeleine et la montée vers le col de la Loze. C'est toujours Primož Roglič (Jumbo-Visma) qui porte le maillot jaune.

La 17e étape du Tour de France entre Grenoble et Méribel ce mercredi 16 septembre traverse l'Isère et la Savoie et alterne un parcours plat dans la vallée de l'Isère, puis deux "grimpettes" qui devraient bien chauffer les cuisses des coureurs. Le parcours du jour compte 170 km avec donc deux ascensions hors catégories. D'abord le col de la Madeleine à une altitude de 2.000 mètres (17,1 km de montée à 8,4% de moyenne) puis la montée vers le col de la Loze à 2.304 mètres d'altitude (21,5 km à 7,8%), une arrivée inédite, assez incroyable, sans doute la plus compliquée de ce Tour de France 2020 : elle comporte des portions à plus de 20% !

L'essentiel de la 17e étape

Parcours total : 170 km

Départ à 12h15, arrivée prévue entre 17h et 17h40.

Sprint à La Rochette (KM 45,5)

Deux ascensions hors catégorie : le col de la Madeleine et l'arrivée inédite au col de la Loze

Primož Roglič (Jumbo-Visma) est en jaune.

Un aperçu de l'étape du jour, vue du ciel. Les coureurs vont quitter Grenoble, située entre les massifs de Belledonne, Vercors et Chartreuse dans les Alpes pour prendra la direction d'un col déjà franchi à vingt-six reprises par le Tour de France : le col de la Madeleine (2000 m). Ensuite, le col de la Loze clôt le spectacle. Selon Christian Prudhomme, directeur du Tour, la "découverte du col de la Loze sera un choc, pas uniquement pour son immense panorama au sommet", mais car il sera "par son profil hors norme, LE prototype du col du XXIe siècle".

Les horaires du peloton et de la caravane publicitaire. Les coureurs doivent partir à 12h15 de Grenoble pour arriver au col de la Loze, à Méribel, entre 17 heures et 17h40.

- - ASO

8h50. Le parcours de cette 17e étape du Tour est long de 170 km. Le peloton part de Grenoble en empruntant la vallée de l'Isère puis la vallée de l'Arc, direction la Maurienne. Après l'ascension du col de la Madeleine, les coureurs monteront au col de la Loze situé au-dessus de Méribel, une toute nouvelle route, une ascension très difficile.

- - ASO / Geoatlas

8h10. Voici le profil de cette 17e étape. Ce 16 septembre, ce sont deux ascensions très compliquées qui attendent les coureurs : la part belle est faite aux grimpeurs.

- - ASO

8h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr ! Nous suivons ensemble la 17e étape du Tour de France entre Grenoble et le col de la Loze à Méribel, une (belle) étape de montagne, entre Isère et Savoie.

