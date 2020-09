EN DIRECT - Tour de France : suivez la 18e étape entre Méribel et La Roche-sur-Foron

La 18e étape du Tour de France, jeudi 17 septembre, laisse encore la part belle aux grimpeurs. Les 175 km de Méribel à La Roche-sur-Foron, entre Savoie et Haute-Savoie, comporte cinq ascensions majeures et promet de magnifiques paysages. C'est toujours Primož Roglič qui détient le maillot jaune.

Les coureurs du Tour de France vont traverser la Savoie et la Haute-Savoie ce jeudi 17 septembre lors de cette 18e étape entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Le tracé long de 175 km, franchira le cormet de Roselend, les cols des Saisies et des Aravis puis continuera par une montée sur le plateau des Glières (6 km à 11 % de moyenne) et sa voie non goudronnée déjà éprouvée par le peloton en 2018. "L’enchaînement du jour s’adressera aux grimpeurs les plus endurants puisque l’on dépassera les 4000 mètres d’ascension au total" prévient Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. Mercredi, Miguel Angel Lopez (Astana) s'est imposé sur la 17e étape au col de la Loze, Primož Roglič (Jumbo-Visma) a conforté son maillot jaune.

L'essentiel de la 18e étape

Parcours total : 175 km

Départ à 12h05, arrivée prévue entre 17h10 et 17h50.

Sprint à Aime (KM 14)

Cinq ascensions majeures (catégories 1, 2, 3 et hors catégorie)

Primož Roglič (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune

Un aperçu de l'étape du jour, vue du ciel. Un écrin montagneux pour cette 18e étape avant de retrouver la Franche-Comté demain et après-demain.

Les horaires du peloton et de la caravane publicitaire. Les coureurs doivent partir à 12h05 de Méribel pour arriver La Riche-sur-Foron entre 17h10 et 17h50.

Le parcours de cette 18e étape du Tour est long de 175 km. De la Savoie à la Haute-Savoie, promet des images aériennes de toute beauté : d'abord en survolant la Maurienne, et le Mont Pourri tout près de Bourg-Saint-Maurice, puis le Beaufortain avec le lac et le barrage de Roselend et au loin le Mont Blanc, puis la descente vers le Val d'Arly avec les Aravis qui surplombent le paysage.

Voici le profil de cette 18e étape. Ce 17 septembre, ce sont cinq ascensions qui attendent les coureurs. Cette dernière étape alpine devraient encore une fois laisser la place aux grimpeurs. Le peloton passera en Tarentaise, dans le Beaufortain, le Val d'Arly et va à nouveau passer sur le plateau des Glières après un premier passage lors de la 10e étape du Tour en 2018.

Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr. Nous suivons ensemble la 18e étape du Tour de France entre Méribel (Savoie) et La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).

